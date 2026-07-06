Addio a Tiziana Aristarco morta a 66 anni la regista di Mina Settembre Un medico in famiglia e Provaci ancora prof!

È morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto diverse fiction televisive. Tra i lavori più noti figurano “Un medico in famiglia”, “Mina Settembre” e “Provaci ancora prof!”. La sua carriera comprende anche la regia di film e documentari per la televisione. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

Lutto nel mondo della televisione italiana. È morta all'età di 66 anni Tiziana Aristarco, regista di alcune tra le fiction più amate degli ultimi anni, una su tutte "Un medico in famiglia" È morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista che ha diretto serie, film e documentari per la televisione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Morta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco: aveva diretto «Mina Settembre» e «Provaci ancora prof!»È deceduta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto serie TV come «Mina Settembre» e «Provaci ancora prof!».

Addio a Tiziana Aristarco: la regista di “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre” è morta a 66 anniÈ morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di fiction, film e documentari per la televisione italiana.

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