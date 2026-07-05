È deceduta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto serie TV come «Mina Settembre» e «Provaci ancora prof!». La sua carriera si è concentrata sulla realizzazione di produzioni televisive di successo, dedicando la vita al racconto attraverso la televisione. La sua morte segna la fine di un percorso professionale centrato sulla fiction televisiva.

Addio alla regista di «Mina Settembre» e di molte altre serie tv di successo. A soli 66 anni è morta Tiziana Aristarco, che aveva dedicato tutta la sua vita al racconto televisivo. Figlia del grande critico cinematografico Guido, il primo a guidare una cattedra di Storia critica del cinema, aveva esordito prima in trasmissioni come« Domenica in» e «Mezzanotte e dintorni» di Gigi Marzullo, per specializzarsi poi nella serialità a partire da «Un medico in famiglia». Commosso l’addio di Serena Rossi, la brava attrice napoletana che alla creatura nata dalla penna di Maurizio de Giovanni dà volto e voce: «Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Morta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco: aveva diretto «Mina Settembre» e «Provaci ancora prof!»

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Tiziana Aristarco, morta la regista di Mina Settembre e Un medico in famiglia

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