Addio Religione benvenuta Antropologia delle culture? La proposta che fa discutere

Notizia in breve

La scuola sta valutando di sostituire l’attuale insegnamento della religione cattolica con un corso di antropologia delle culture. La proposta, al momento, sta generando discussioni tra insegnanti, studenti e genitori. Se approvata, questa modifica comporterebbe una trasformazione significativa nel curriculum scolastico, puntando a un approccio più laico e aperto a diverse prospettive culturali e religiose. La decisione finale non è ancora stata presa.