Addio Religione benvenuta Antropologia delle culture? La proposta che fa discutere
La scuola sta valutando di sostituire l’attuale insegnamento della religione cattolica con un corso di antropologia delle culture. La proposta, al momento, sta generando discussioni tra insegnanti, studenti e genitori. Se approvata, questa modifica comporterebbe una trasformazione significativa nel curriculum scolastico, puntando a un approccio più laico e aperto a diverse prospettive culturali e religiose. La decisione finale non è ancora stata presa.
La scuola potrebbe presto vivere una delle trasformazioni più radicali degli ultimi decenni. L’insegnamento della religione cattolica, così come lo conosciamo, rischia di lasciare spazio a una materia completamente nuova, più laica e pluralista. A rilanciare con forza questa ipotesi è stata Beatrice Massaro, docente di Lettere nella scuola secondaria, durante un’audizione davanti alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato. Il cuore della proposta è semplice nelle intenzioni, complesso nella realizzazione: superare l’attuale modello confessionale per approdare a una disciplina di carattere storico-antropologico, capace di raccontare i fenomeni religiosi in modo scientifico e coerente con la società multiculturale in cui viviamo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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