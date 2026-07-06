Ad Agraria a Pisa c’ho studiato anch’io Cento storie e testimonianze
Un nuovo volume sulla storia dell’agraria a Pisa è stato pubblicato da Pisa University Press. Il libro, curato dal professore emerito di Patologia vegetale, raccoglie oltre cento testimonianze e storie legate all’ambito agricolo. La pubblicazione si focalizza su esperienze e ricordi di studenti e professionisti che hanno studiato e lavorato nel settore agrario nella città. La presentazione si è svolta recentemente presso l’ateneo locale.
Pisa, 6 luglio 2026 – È uscito, edito da Pisa University Press, il volume , curato da Giacomo Lorenzini, professore emerito di Patologia vegetale dell’Università di Pisa. Si tratta di una raccolta organica di un centinaio di contributi, sotto forma di testimonianze, di ex allievi della Scuola di Agraria (nel tempo, prima facoltà, poi dipartimenti) dell’Università di Pisa, erede della più antica istituzione di istruzione agraria superiore del mondo. Il testo, corroborato da un ricco apparato iconografico, mette in evidenza come la formazione offerta dai vari corsi di studio, che spaziano dalle tradizionali Scienze agrarie alle moderne... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Pisa.
Notizie e thread social correlati
“Quando sentirò che la vecchiaia non mi permetterà più un’autonomia, per esempio lavarmi da solo, io so dove andare. Ho anch’io un posto magico”: Mauro Corona parla del fine vitaMauro Corona ha commentato il tema del fine vita, affermando di avere un luogo speciale a cui rivolgersi quando l’età avanzata impedirà a lui di...
Milano, "le coltellate per caso? Ho rischiato anch'io": il racconto chocA Milano, un episodio avvenuto sabato mattina a San Siro ha coinvolto una persona che ha riferito di essere stata accidentalmente colpita da...