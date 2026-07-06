Ad Agraria a Pisa c’ho studiato anch’io Cento storie e testimonianze

Notizia in breve

Un nuovo volume sulla storia dell’agraria a Pisa è stato pubblicato da Pisa University Press. Il libro, curato dal professore emerito di Patologia vegetale, raccoglie oltre cento testimonianze e storie legate all’ambito agricolo. La pubblicazione si focalizza su esperienze e ricordi di studenti e professionisti che hanno studiato e lavorato nel settore agrario nella città. La presentazione si è svolta recentemente presso l’ateneo locale.