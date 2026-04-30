Quando sentirò che la vecchiaia non mi permetterà più un’autonomia per esempio lavarmi da solo io so dove andare Ho anch’io un posto magico | Mauro Corona parla del fine vita

Mauro Corona ha commentato il tema del fine vita, affermando di avere un luogo speciale a cui rivolgersi quando l’età avanzata impedirà a lui di compiere anche le azioni più semplici, come lavarsi. Ha anche espresso un pensiero sulla morte, dichiarando di condividere una scelta di una donna riguardo a questo argomento. Le sue parole riflettono un atteggiamento personale verso il fine vita e il rapporto con la mortalità.

“Condivido la scelta di questa donna. Personalmente, sono affascinato dalla morte e andrò a cercarla in maniera seren a, sebbene non andrò in Svizzera”: così Diego Dalla Palma ha commentato, ospite di È sempre Cartabianca, la vicenda di Wendy Duff, una 56enne britannica che ha scelto il suicidio assistito perché non ce l’ha fatta a superare la morte del suo unico figlio, scomparso 4 anni fa. La decisione di Duff è stata approvata dalla Pegasos Swiss Association, una struttura con sede a Basilea. Un caso, quello della 56enne, che ha fatto molto discutere e che Bianca Berlinguer ha affrontato con l’ex visagista delle dive: ormai in diverse occasioni Dalla Palma ha dichiarato di volersi togliere la vita tra non molto tempo, pur non essendo afflitto da alcuna patologia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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