Accuse truffa aggravata e falso | segnalato medico nel brindisino Carabinieri
Un medico di un presidio territoriale nel brindisino è stato segnalato dai carabinieri del Nas di Taranto alle autorità giudiziarie. Le accuse riguardano truffa aggravata e falso. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze o sui procedimenti in corso.
Un dirigente medio di un presidio territoriale di assistenza nel brindisino è stato segnalato dai carabinieri del Nas di Taranto all’autorità giudiziaria per ipotesi di truffa aggravata e falso. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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