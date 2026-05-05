Il trucco del falso carabiniere fallisce | denunciato per tentata truffa aggravata

Da corrieretoscano.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena, un anziano residente ha impedito con prontezza un tentativo di truffa. Un uomo si è presentato come un falso carabiniere, tentando di ingannare il residente. L'anziano ha riconosciuto il tentativo e ha denunciato l’uomo alle autorità. L’individuo è stato successivamente identificato e denunciato per tentata truffa aggravata.

SIENA – Un anziano residente a Siena ha sventato un tentativo di raggiro ai suoi danni, dimostrando grande prontezza d’animo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 29 aprile 2026 nel centro cittadino, precisamente in via Pispini. Alla porta dell’uomo si è presentato un individuo che ha finto di essere un ‘maresciallo’ dell’Arma, con l’intento di guadagnarsi la sua fiducia e farsi consegnare oggetti preziosi e oro custoditi all’interno dell’abitazione. La potenziale vittima, tuttavia, non si è lasciata intimorire né ingannare dai modi e dall’autorevolezza simulata dell’interlocutore. Fiutando immediatamente la trappola, l’anziano si è rifiutato di cedere i propri beni e ha avuto la lucidità di contattare il numero di emergenza 112.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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