Napoli violenza sessuale su minore | ex allenatore in carcere

Un ex allenatore è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’accusa riguarda un episodio di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono le autorità competenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata: indagini della Squadra Mobile coordinate dalla DDA di Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 58 anni, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Le indagini partite dalla denuncia dei genitori. L’arresto è arrivato al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla IV Sezione della Procura “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, avviate dopo la denuncia presentata dai genitori di un minore per presunti abusi subiti dal figlio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, violenza sessuale su minore: ex allenatore in carcere Notizie correlate Accusato di violenza sessuale su minore, osteopata in carcereUn uomo di 67 anni, residente in provincia di Pistoia, è stato arrestato nelle scorse ore dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di... "Violenza sessuale su minore": 43enne portato in carcere per scontare 4 anni e 2 mesiDalla comunità alloggio dove era stato collocato al carcere, alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Napoli, condannato per violenza sessuale: arrestato dopo due anni di latitanza - Napoli Village - Quotidiano; Condannato per violenza sessuale su minore, era latitante: arrestato; Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato dopo due anni di latitanza; Arrestato latitante condannato per violenza sessuale. NanoTV. . #Napoli- A margine di un evento alla Università degli Studi di Napoli Federico II abbiamo chiesto al Sindaco di #Bacoli Josi Gerardo Della Ragione le motivazioni della sua battaglia sull'occupazione del lidi militari nelle spiagge di #Miseno e #Milisc - facebook.com facebook Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com