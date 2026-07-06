L’accoltellatore di Milano era veneto non gambiano E noi siamo sempre più razzisti

L’uomo accusato di aver accoltellato una persona a Milano era originario del Veneto e non del Gambia, come si era ipotizzato in precedenza. La notizia è stata confermata attraverso verifiche successive. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla percezione e sui pregiudizi legati alle origini etniche delle persone coinvolte. La confusione sui dettagli si è diffusa rapidamente, portando a riflettere sulle reazioni e sui giudizi affrettati.

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L'accoltellatore Milano aveva precedenti ma era a piede libero La La sfida del gambiano, Mi sono divertito, quando esco lo rifaccio Adesso ci sarà magari qualche giudice che dirà che non ci sono i presupposti per la custodia cautelare in carcere di questo s x.com

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