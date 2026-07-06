Accoltellato a Milano l' aggressore non risponde al gip | Non ricorda nulla

Un 22enne ha accoltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar a Milano. Durante l'interrogatorio, il giovane ha dichiarato di non ricordare nulla dell'aggressione e di non aver mai affermato di essersi divertito. L'avvocato ha specificato che il ragazzo non risultava in cura per problemi psichici. L'aggressore non ha fornito altri dettagli sulla vicenda. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'episodio.

"Non ricorda nulla. Non ricorda nemmeno di aver detto che 'si è divertito'. Non mi risulta sia stato in cura per problemi psichici". Così l'avvocato di Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina a Milano ha accoltellato davanti a un bar un 55enne. Il giovane, accusato di tentato omicidio, non ha risposto al gip. Ma emergono nuovi dettagli sulla sua vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Accoltellato a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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