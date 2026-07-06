Accoltellato a Milano l' aggressore non risponde al gip | Non ricorda nulla | Era già stato in carcere in Inghilterra

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’uomo che ha accoltellato un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso non si è presentato davanti al giudice, dichiarando di non ricordare nulla. Risulta che abbia già scontato una pena in Inghilterra. L’aggressore, che non ha fornito motivazioni, è stato arrestato e portato in carcere. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio.

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Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamin Saidilly, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato 4 luglio. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Alla fine del 2025, Saidilly sarebbe tornato a vivere con i suoi genitori a Conegliano Veneto, dove ha lavorato come magazziniere per qualche mese. Sarebbe poi arrivato a Milano il 23 giugno dopo un litigio con il padre. È stato infine accertato anche che la mattina dell'accaduto non era sotto effetto di alcol o droghe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Accoltellato a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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