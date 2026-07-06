Milano accoltellamento per strada | l’aggressore si avvale della facoltà di non rispondere

A Milano, un uomo di 22 anni accusato di aver accoltellato un 55enne con 20 fendenti si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. L'aggressore sostiene di non ricordare l'episodio avvenuto sabato in strada. Due giorni prima, nella stessa zona di San Siro, si era verificata un'altra aggressione violenta.

Lamine Saidilly si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'aggressore 22enne che nella giornata di sabato, a Milano, ha colpito un 55enne con 20 coltellate dice di non ricordare l'aggressione e sceglie il silenzio Solo due giorni fa una brutaleaggressione aveva sconvolto la zona di San Siro, a Milano:Gerardo P., un cinquantacinquenne italiano è stato accoltellato venti volte daLamine Saidilly,ventiduenne di Conegliano Veneto. Questo però, nell’interrogatorio di convalida dell’arresto per tentato omicidio pluriaggravato, si èavvalso della facoltà di non rispondere. La decisione del gipLuigi Iannelliè attesa in giornata mentre il pm di turnoElio Ramondiniha chiesto la convalida e l’applicazione della misura cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Milano, accoltellamento allinterno di un cortile in via Gola

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