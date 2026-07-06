Accoltellamento a Milano Lamin Saidilly non risponde al gip La legale | Non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull’auto della polizia

Lamin Saidilly, 22 anni, non ha risposto al gip durante l'interrogatorio, affermando di non ricordare nulla fino a quando si è trovato sull’auto della polizia. L’accusa riguarda un accoltellamento avvenuto sabato mattina a Milano, che ha coinvolto un uomo di 55 anni. La difesa ha dichiarato che il giovane non ricorda i fatti. Il procedimento legale prosegue, e Saidilly è in custodia.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidilly, il 22enne accusato del violento accoltellamento avvenuto sabato mattina a Milano ai danni di un 55enne, Gerardo P. L’interrogatorio di garanzia davanti al gip Luigi Iannelli era previsto questa mattina nel carcere di San Vittore. A riferirlo è stata la sua legale, l’avvocata Simona Brambilla, al termine del colloquio in carcere. La scelta di non parlare arriva dopo alcune dichiarazioni attribuite al giovane subito dopo l’arresto, tra cui una frase shock riferita alle forze dell’ordine: « mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ». Circostanza che l’indagato, secondo la sua legale, non ricorderebbe. 🔗 Leggi su Open.online

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