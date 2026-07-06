Il 22enne gambiano arrestato a Milano sabato mattina per aver accoltellato un uomo di 55 anni ha trascorso due anni in carcere in Inghilterra nel 2023 per un episodio analogo. Le autorità stanno verificando l’identità del giovane e le eventuali condanne precedenti. La vicenda si svolge in un contesto di indagini in corso, con l’obiettivo di chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi.

Il 22enne arrestato a Milano per accoltellamento è indagato anche per un precedente in Inghilterra nel 2023. In corso verifiche su identità e condanne Lamin Saidilly, il 22enne di origine gambiana che sabato mattina ha accoltellato il 55enne Gerardo P. in zona San Siro senza apparente motivo,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento Milano, Lamin Saidilly è stato in carcere in Inghilterra 2 anni per un'aggressione simile nel 2023

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