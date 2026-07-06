accoltellamento in spiaggia a savona 52enne bloccato a milano

Un uomo di 52 anni, sospettato di aver accoltellato un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona, è stato arrestato a Milano. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. L'indagato è stato individuato e fermato dalle forze dell'ordine nella città lombarda.

E’ stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l’accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona, e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. Paita: siamo in piena emergenza sicurezza «L'omicidio avvenuto a Savona, in pieno giorno su una spiaggia affollata, lascia senza parole. Siamo in piena emergenza sicurezza, i criminali non si fermano davanti a nulla. C'è un enorme problema di carenza di personale. 25 agenti negli ultimi tempi sono stati trasferiti o sono andati in pensione, e non sono stati rimpiazzati se non molto parzialmente. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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