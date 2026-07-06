Accessori fuori dall' ordinario

Un rapporto più stretto tra moda e calcio si è consolidato, con brand che stringono partnership e testimonial provenienti dal mondo del calcio. I calciatori, infatti, sono tra i principali consumatori di prodotti di alta moda e accessori di lusso. Questa tendenza evidenzia una crescente vicinanza tra i due settori, che coinvolge sia investimenti commerciali sia il coinvolgimento diretto degli atleti come clienti e figure pubbliche.

L ’industria della moda e il mondo del calcio non sono mai stati così vicini. Se da una parte brand e maison scommettono sempre più spesso su partnership mirate e testimonial del settore, dall’altra i calciatori – di ogni provenienza – sono tra i primi fan e consumatori del lusso. Come dimostra Erling Haaland ai Mondiali FIFA 2026. Mondiali, impazza la Viking Row Mania, tifosi norvegesi star del web X Il campione norvegese, attaccante simbolo del Manchester City, non si è fatto notare solo per le prodezze in campo. Al contrario, gli scatti dei paparazzi e le immagini pubblicate su Instagram mettono in mostra tutta la sua passione per il fashion. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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8 Fashion Trends FINALLY OUT OF STYLE in 2026 | Mia Moda

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