Il 79% dei giovani sceglie le mete e gli itinerari delle vacanze consultando i social media e si mostra disposto a intraprendere esperienze insolite semplicemente per condividerle online. La fase di pianificazione del viaggio avviene principalmente attraverso lo smartphone, scorrendo i contenuti sui social, piuttosto che in agenzia o con la preparazione tradizionale.

Il viaggio moderno non inizia in agenzia o preparando la valigia, ma scorrendo il di uno smartphone. Oggi il 79% dei Millennials e della Generazione Z dichiara di lasciarsi guidare dai social media per pianificare i propri itinerar i, e l’82% ammette di esser e disposto a fare qualcosa di completamente fuori dall’ordinario al solo scopo di poterlo raccontare online. I dati delineano uno scenario rivoluzionato: il turismo è ormai un ecosistema plasmato dall’Intelligenza Artificiale e dal social selling, dove le esperienze non vengono cercate solo per essere vissute, ma per risultare “ condivisibili “. La “Trendification” del viaggio: l’algoritmo come tour operator. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vacanza la decide l’algoritmo: il 79% dei giovani sceglie mete e itinerari dai social ed è disposto a fare qualcosa di completamente fuori dall’ordinario al solo scopo di poterlo raccontare online

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se veramente eslatan decide, visto che settimana prossima va in vacanza, vuol dire che prendono uno e gli fanno fare tutto a quel punto Conte avrebbe senso, ma secondo me in questo momento ti manderebbe affanculo, giustamente x.com