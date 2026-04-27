Abusi sessuali sui pazienti ricoverati | operatore sanitario sospeso scatta l’indagine

Un operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva in seguito a un’indagine in corso. L’azione riguarda presunti episodi di violenza sessuale commessi su pazienti ricoverati. La procura ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità e verificare le circostanze dei fatti. La sospensione interviene come misura temporanea mentre si svolgono le verifiche.

Un operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva nell’ambito di un’indagine per presunti episodi di violenza sessuale su pazienti ricoverati. Il provvedimento è stato eseguito il 20 aprile dalla polizia, in particolare dalla squadra mobile e dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Napoli, abusi su minore: operatore socio-sanitario arrestatoNapoli, arresto per abusi su minore: operatore socio-sanitario sotto inchiesta Un operatore socio-sanitario è stato arrestato a Napoli con l’accusa... Abusi su minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitarioAbusi sessuali ai danni di una minorenne ricoverata: è l’accusa che i carabinieri di Monte di Procida (Napoli) e la Procura (IV Sezione, “fasce... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Abusi sessuali su una minorenne in reparto, paziente condannato; Abusi sessuali su quattro pazienti, a giugno la sentenza per l’oss; Abusi su pazienti, a dibattimento l’ex primario-sindaco: processo al via nel 2027; Abusi sessuali. A giudizio l’ex primario. Abusi sessuali su due piccoli pazienti: lo psicoterapeuta di Seregno verso il processoSeregno (Monza Brianza), 3 aprile 2026 - Chiesto il rinvio a giudizio dello psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due piccoli pazienti. A luglio Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma ... ilgiorno.it Gli abusi sessuali su giovani pazienti. Chiusa l’inchiesta sullo psicoterapeuta. Spunta materiale pedopornograficoChiusa l’inchiesta della Procura di Monza sullo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due giovani pazienti, mentre un altro fascicolo penale verrà aperto dalla Direzione distrettuale ... ilgiorno.it Sono gravissime le accuse formulate dalla Procura di Prato nei confronti di un commerciante di 49 anni, al centro di un’indagine per sistematiche violenze familiari e abusi sessuali aggravati - facebook.com facebook Che fare dei mosaici di un prete accusato di abusi sessuali x.com