Vespucci e America' s Cup si incontrano a New York presenti Abodi e Mezzaroma

A New York si è svolto un evento che ha visto l'incontro tra la nave Amerigo Vespucci e il trofeo dell'America’s Cup. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti di rilievo, tra cui un ministro e un membro di un importante ente sportivo. La Nave Vespucci, ormeggiata nel porto, ha fatto da sfondo alla presentazione del trofeo, che è stato mostrato ai partecipanti durante la manifestazione.

NEW YORK (STATI UNITI) - L'evento "Vespucci & America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York" ha celebrato nella Grande Mela l'incontro simbolico tra Nave Amerigo Vespucci e il trofeo dell'America's Cup. All'appuntamento hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Nel corso dell'evento Nave Amerigo Vespucci ha ospitato a bordo il prestigioso trofeo dell'America's Cup, il più antico trofeo sportivo internazionale che sarà conteso, per la 38ª edizione, a Napoli nel 2027. "L'incontro tra il trofeo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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