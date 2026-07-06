Abbronzatura estrema per la Gen Z? Tra manie social e rischi per la pelle parla Paolo Ascierto

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno specialista invita a evitare l’abbronzatura senza protezione, sottolineando che le scottature frequenti aumentano il rischio di melanoma. Secondo lui, la pelle conserva memoria delle scottature, e anche una sola esposizione senza protezione ogni due anni può triplicare le probabilità di sviluppare tumori cutanei. La moda dell’abbronzatura estrema tra i giovani, alimentata anche dai social, viene messa in discussione per i rischi sulla salute della pelle.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non facciamo l’errore di cadere vittime di questa incredibile moda dell’ abbronzatura senza filtri. O, meglio, delle scottature assicurate: la pelle ha una memoria e scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma”. Il monito arrica dall’onocologo del Pascale di Napoli Paolo Ascierto, tra i massimi esperti al mondo di questo tumore della pelle.  Ascierto, ordinario di Oncologia alla Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma, si scaglia contro quanti condividono sui social consigli per sfoggiare una “tintarella da fare invidia”, senza curarsi di scottature e tumori della pelle. L’abbronzatura a tutti i costi e i rischi per la Gen Z. 🔗 Leggi su Lapresse.it

abbronzatura estrema per la gen z tra manie social e rischi per la pelle parla paolo ascierto
© Lapresse.it - Abbronzatura estrema per la Gen Z? Tra manie social e rischi per la pelle parla Paolo Ascierto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Come preparare la pelle al primo sole per un’abbronzatura perfettaCon l’arrivo dei primi giorni caldi, molte persone sentono il desiderio di uscire e prendere il sole per ottenere un’abbronzatura più scura.

Tre consigli su come preparare la pelle all’abbronzatura (e al caldo)In queste giornate di caldo e sole, molte persone si sono dirette verso spiagge e piscine, portando con sé il desiderio di abbronzarsi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web