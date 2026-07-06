“Non facciamo l’errore di cadere vittime di questa incredibile moda dell’ abbronzatura senza filtri. O, meglio, delle scottature assicurate: la pelle ha una memoria e scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma”. Il monito arrica dall’onocologo del Pascale di Napoli Paolo Ascierto, tra i massimi esperti al mondo di questo tumore della pelle. Ascierto, ordinario di Oncologia alla Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma, si scaglia contro quanti condividono sui social consigli per sfoggiare una “tintarella da fare invidia”, senza curarsi di scottature e tumori della pelle. L’abbronzatura a tutti i costi e i rischi per la Gen Z. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Abbronzatura estrema per la Gen Z? Tra manie social e rischi per la pelle parla Paolo Ascierto

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