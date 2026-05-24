In queste giornate di caldo e sole, molte persone si sono dirette verso spiagge e piscine, portando con sé il desiderio di abbronzarsi. Per preparare la pelle all’esposizione solare, si consiglia di idratarla bene prima di esporsi, di utilizzare una protezione adeguata e di evitare le ore più calde della giornata. Questi accorgimenti aiutano a prevenire scottature e secchezza, facilitando un’abbronzatura più sicura e duratura.

Questo assaggio di estate ha portato un grande afflusso di persone verso spiagge e piscine. Tirare fuori il costume da bagno è forse una delle sensazioni più liberatorie dell’anno. E preparare la pelle all’abbronzatura è un passaggio importantissimo per non stressare i tessuti, sia del viso che del corpo. E per questo gli step di questa routine sono fondamentali e sono tre: esfoliazione, idratazione e protezione. Preparare la pelle all’abbronzatura: i tre step fondamentali. Premesso che la prima vera idratazione arriva dall’interno, non dobbiamo sottovalutare innanzitutto l’impatto di ciò che mangiamo e beviamo sul benessere generale della nostra pelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tre consigli su come preparare la pelle all’abbronzatura (e al caldo)

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