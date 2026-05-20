Come preparare la pelle al primo sole per un'abbronzatura perfetta

Da amica.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dei primi giorni caldi, molte persone sentono il desiderio di uscire e prendere il sole per ottenere un’abbronzatura più scura. Prima di esporsi, è importante preparare la pelle per ridurre il rischio di scottature e danni. La fase di preparazione include l’uso di prodotti idratanti e l’applicazione di creme con protezione solare. È consigliabile iniziare con esposizioni brevi e graduali, per permettere alla pelle di adattarsi ai raggi UV.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con i primi weekend più caldi arriva anche la tentazione di esporsi subito al sole e ottenere un’abbronzatura che cancelli il pallore invernale. Ma la pelle, dopo mesi di freddo, riscaldamento e poca luce naturale, ha bisogno di una fase di adattamento. Prepararla nel modo corretto significa ottenere un’abbronzatura più uniforme e luminosa, ma soprattutto ridurre il rischio di irritazioni, macchie e disidratazione. I primi passi per un’abbronzatura perfetta. Il primo passo è l’ esfoliazione. Non aggressiva: uno scrub delicato o un trattamento esfoliante enzimatico aiutano a eliminare le cellule morte e a rendere la superficie cutanea più compatta e regolare. 🔗 Leggi su Amica.it

come preparare la pelle al primo sole per un abbronzatura perfetta
© Amica.it - Come preparare la pelle al primo sole per un’abbronzatura perfetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine

Video Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine

Sullo stesso argomento

Sottomarina: il segreto della sabbia per un’abbronzatura perfetta? Punti chiave Come fa la sabbia di Sottomarina ad accelerare la melanina? Perché i minerali della spiaggia rendono l'abbronzatura più duratura? Cosa...

Primavera, i rischi del primo sole, la dermatologa: “Può anche scottare, abituare la pelle in modo progressivo”(Adnkronos) – Stare all'aperto, con l'arrivo della bella stagione, non è solo piacevole: fa bene al corpo e anche all'umore.

Come preparare la pelle alla primavera per prevenire il melanomaBreve descrizione: questo articolo approfondisce come preparare la pelle alla primavera per prevenire il melanoma, spiegando strategie efficaci che coinvolgono protezione solare, microbiota cutaneo e ... msn.com

come preparare la pellePelle al sole: i consigli per prepararsi a un’abbronzatura perfettaArriva la stagione più cada e, con essa, il momento della celeberrima tintarella ma, per godersela al meglio, occorre preparare la propria pelle per tempo. lsdi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web