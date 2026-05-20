Come preparare la pelle al primo sole per un'abbronzatura perfetta

Con l’arrivo dei primi giorni caldi, molte persone sentono il desiderio di uscire e prendere il sole per ottenere un’abbronzatura più scura. Prima di esporsi, è importante preparare la pelle per ridurre il rischio di scottature e danni. La fase di preparazione include l’uso di prodotti idratanti e l’applicazione di creme con protezione solare. È consigliabile iniziare con esposizioni brevi e graduali, per permettere alla pelle di adattarsi ai raggi UV.

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