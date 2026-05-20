Come preparare la pelle al primo sole per un'abbronzatura perfetta
Con l’arrivo dei primi giorni caldi, molte persone sentono il desiderio di uscire e prendere il sole per ottenere un’abbronzatura più scura. Prima di esporsi, è importante preparare la pelle per ridurre il rischio di scottature e danni. La fase di preparazione include l’uso di prodotti idratanti e l’applicazione di creme con protezione solare. È consigliabile iniziare con esposizioni brevi e graduali, per permettere alla pelle di adattarsi ai raggi UV.
Con i primi weekend più caldi arriva anche la tentazione di esporsi subito al sole e ottenere un’abbronzatura che cancelli il pallore invernale. Ma la pelle, dopo mesi di freddo, riscaldamento e poca luce naturale, ha bisogno di una fase di adattamento. Prepararla nel modo corretto significa ottenere un’abbronzatura più uniforme e luminosa, ma soprattutto ridurre il rischio di irritazioni, macchie e disidratazione. I primi passi per un’abbronzatura perfetta. Il primo passo è l’ esfoliazione. Non aggressiva: uno scrub delicato o un trattamento esfoliante enzimatico aiutano a eliminare le cellule morte e a rendere la superficie cutanea più compatta e regolare. 🔗 Leggi su Amica.it
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