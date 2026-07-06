a teheran corteo funebre per ali khamenei e spunta il fantoccio di trump impiccato

A Teheran si è svolto un corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, con migliaia di persone che hanno accompagnato la salma lungo le strade. Durante le commemorazioni, è stato esposto un fantoccio impiccato raffigurante l'ex presidente degli Stati Uniti. La manifestazione è iniziata il terzo giorno di lutto nazionale, con le autorità che hanno disposto misure di sicurezza rafforzate. La cerimonia proseguirà fino alla fine della settimana.

L'Iran è entrato nel terzo giorno delle solenni esequie dell'ayatollah Ali Khamenei, in una settimana di commemorazioni destinata a protrarsi fino al 9 luglio e concepita non solo come un tributo religioso, ma anche come una dimostrazione di continuità politica dopo la morte della Guida Suprema, uccisa durante il conflitto con Israele e Stati Uniti. Le autorità iraniane stanno accompagnando il feretro che, dopo essere stato esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, verrà portato in processione per le vie della città. Il corteo attraverserà la celebre via Enghelab e piazza Azadi. Un percorso che attraverserà poi alcuni dei principali luoghi sacri dello sciismo, mentre continuano ad affluire delegazioni straniere e migliaia di fedeli provenienti da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Inside the Strategic Route of Khameneis Funeral Procession

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