A Roma c' è un' aiuola riverniciata | Soldi buttati

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, un’aiuola recentemente riverniciata è stata definita “soldi buttati”. Un residente dell’ottavo piano di un palazzo vicino ha riferito che dalla sua finestra si vede chiaramente una parte di verde e una di grigio, con gli alberi che sembrano già secchi. La riverniciatura è stata oggetto di critiche, mentre il residente ha evidenziato il deterioramento visibile dall’alto.

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"Io abito all'ottavo piano dell'ultimo palazzo, e devo dire che già da sopra si vede un pezzo verde e un pezzo grigio e anche gli alberi sembrano già secchi. tutti soldi buttati dalla finestra". Di area verde. neanche l'ombra. L'aiuola tra piazzale Clodio e lo Stadio Olimpico, a nord di Roma, è stata appena inaugurata ma già fa discutere. Per alcuni, una beffa. l'erba secca sembra essere stata ridipinta di verde. Ma non è tinta: è solo il colore di una miscela applicata per rendere il terreno più fertile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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