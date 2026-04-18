Lo streaming del Consiglio non funziona buttati i soldi dei borgonovesi
Il progetto di trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale di Borgonovo, presentato come uno degli obiettivi principali della Giunta, non ha funzionato come previsto. Nonostante l’investimento di risorse pubbliche, le sedute trasmesse online hanno avuto scarsi riscontri e il sistema si è rivelato poco efficace. La decisione di avviare il servizio è stata presa con l’intento di aumentare la trasparenza, ma i risultati non hanno soddisfatto le aspettative iniziali.
«Era stato presentato come uno dei primi obiettivi di mandato della Giunta Patelli per “garantire il massimo grado consentito di trasparenza e pubblicità delle sedute consiliari”, ma il progetto ‘consiglio comunale in streaming’ a Borgonovo ha funzionato poco e male, tanto da essersi trasformato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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