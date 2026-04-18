Lo streaming del Consiglio non funziona buttati i soldi dei borgonovesi

Il progetto di trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale di Borgonovo, presentato come uno degli obiettivi principali della Giunta, non ha funzionato come previsto. Nonostante l’investimento di risorse pubbliche, le sedute trasmesse online hanno avuto scarsi riscontri e il sistema si è rivelato poco efficace. La decisione di avviare il servizio è stata presa con l’intento di aumentare la trasparenza, ma i risultati non hanno soddisfatto le aspettative iniziali.