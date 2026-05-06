Il ministro ha espresso forte disappunto per il mancato finanziamento di un documentario su Regeni, criticando le commissioni cinema di sua competenza. Contestualmente, ha approvato un nuovo stanziamento di 20 milioni di euro, portando così il totale a 626 milioni, e ha annunciato una riforma in collaborazione con il Partito Democratico. La discussione sui fondi destinati al cinema continua a essere al centro dell’attenzione politica.

Il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle «sue» commissioni cinema, stanzia altri 20 milioni (626 in totale) e annuncia una riforma d’intesa con il Pd. Quella di Giulio Regeni è la storia terribile di un omicidio politico, però quella del film a lui dedicato è invece una banale vicenda di soldi pubblici reclamati e negati. La pellicola incentrata sul ricercatore assassinato dieci anni fa in Egitto è stata usata nelle scorse settimane per costruire uno scandalo contro l’attuale maggioranza, una querelle che, ahinoi, rischia di avere successo e di riportare al passato il sistema di finanziamento pubblico del cinema italiano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Buttati altri soldi nei film. Ma è Giuli o Franceschini?

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