A Padova si sperimenta la terapia genica per trattare il diabete | Sarà testata su 15 pazienti
A Padova iniziano i test su 15 pazienti con terapia genica per il diabete di tipo 1. La sperimentazione, condotta in un centro specializzato, mira a valutare l’efficacia di questa nuova soluzione. La terapia viene somministrata tramite vettori virali che modificano le cellule pancreatiche. Il progetto coinvolge team di ricercatori di diversi istituti, ed è finanziato con fondi pubblici e privati. La sperimentazione durerà diversi mesi, con monitoraggio costante dei pazienti.
È la terapia genica l’ultima frontiera nel trattamento del diabete di tipo 1, di cui soffrono 250mila persone in Italia. Dalla collaborazione tra Azienda ospedaliera e Università di Padova è nato «Immunostem», studio clinico sperimentale di fase 1 e 2 (sui malati) di terapia cellulare e genica da testare su 15 pazienti tra 18 e 24 anni all’esordio della patologia. Il primo è già in valutazione e se risponde ai requisiti potrà essere trattato a settembre. Lo studio, condotto dal 2016 dai professori Alessandra Biffi, direttrice della Oncoematologia pediatrica, e Gian Paolo Fadini, primario di Malattie metabolismo, è il primo di questo genere avviato all’ospedale di Padova, unico sito clinico designato per la sperimentazione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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