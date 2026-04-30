Al Policlinico di Bari arriva la terapia genica per la talassemia | Oltre il 90% dei pazienti ottiene indipendenza dalle cure

Al Policlinico di Bari è stata avviata la procedura per la terapia genica nei pazienti affetti da talassemia, rendendo il centro uno dei primi in Italia a offrire questa possibilità. Secondo le prime stime, oltre il 90% dei pazienti trattati raggiunge l’indipendenza dalle terapie tradizionali. La terapia si rivolge a persone con questa malattia ereditaria del sangue, che richiedono regolari trasfusioni e trattamenti farmacologici.

Il Policlinico di Bari è tra i primi centri in Italia ad avviare la procedura per la terapia genica in pazienti talassemici. Si tratta di un nuovo strumento terapeutico, spiega il professor Pellegrino Musto, direttore dell’unità operativa di Ematologia con annesso Centro Trapianti del Policlinico.🔗 Leggi su Baritoday.it

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