Al Policlinico di Bari arriva la terapia genica per la talassemia | Oltre il 90% dei pazienti ottiene l' indipendenza dalle cure

Al Policlinico di Bari è stato avviato un nuovo trattamento per la talassemia, una malattia del sangue. Si tratta di una terapia genica che mira a modificare le cellule del paziente. Secondo i dati disponibili, più del 90% dei pazienti trattati ottiene l’indipendenza dalle trasfusioni di sangue. Il centro si trova tra i primi in Italia a proporre questa procedura ai pazienti con questa patologia.

Il Policlinico di Bari è tra i primi centri in Italia ad avviare la procedura per la terapia genica in pazienti talassemici. Si tratta di un nuovo strumento terapeutico, spiega il professor Pellegrino Musto, direttore dell’unità operativa di Ematologia con annesso Centro Trapianti del Policlinico.🔗 Leggi su Baritoday.it

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