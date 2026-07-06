Fabriano (Ancona), 6 luglio 2027 - Prosegue con successo la ventottesima edizione di Ambarabà, la storica rassegna itinerante di teatro ragazzi e di figura curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp). Fino al 6 agosto, il festival toccherà ben 10 comuni della provincia di Ancona, portando la magia del palcoscenico sotto le stelle per la gioia dei bambini e delle loro famiglie. Il prossimo atteso appuntamento è fissato per domani alle ore 21:30 nella suggestiva cornice di piazza del Teatro a Montecarotto. Per l'occasione, la compagnia LaGrù Ragazzi salirà sul palco con lo spettacolo “Storie nell’armadio”, una produzione divertente e coinvolgente pensata per esorcizzare le piccole e grandi paure dei più giovani attraverso la forza della risata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Montecarotto 'Storie nell’armadio': risate e battaglie di cuscini per esorcizzare paure

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Ambarabà: a Montecarotto arrivano le Storie nell’armadio x.com

A Montecarotto 'Storie nell’armadio': risate e battaglie di cuscini per esorcizzare paureDomani in piazza del Teatro il nuovo appuntamento del festival itinerante Ambarabà con lo spettacolo di LaGrù Ragazzi, un divertente viaggio tra creature misteriose e fiabe animate. ilrestodelcarlino.it