Nel campo largo si parla di primarie, ma alle politiche manca più di un anno. Sempre che la legislatura arrivi alla fine Primo ok alla Camera alla riforma che aumenta i poteri di Roma Capitale. Pd astenuto, Meloni accusa: “Violati i patti” La destra rialza la testa sulla giustizia: riparte l’iter per riformare la prescrizione. Sisto: “Spero nel via libera entro l’estate” Carburante aerei, Salvini rassicura: “Ora non c’è emergenza”. Ma precisa: “Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio” Global Sumud Flotilla, imbarcazioni abbordate al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo” Ieri sera la Marina militare israeliana ha intercettato la spedizione a 600 miglia nautiche da Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Troviamo lo Scheletro nell'Armadio | Fran Bow Ep3

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Mosaico del III secolo a.C. scavato nell'antica città di Antiochia. Lo scheletro, appoggiato a una brocca di vino e a una porzione di pane, regge un bicchiere con un osso in una mano e rivolge un semplice messaggio agli spettatori: «Sii allegro, goditi la vita». - facebook.com facebook