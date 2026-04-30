Lo scheletro nell’armadio
Nel campo largo si parla di primarie, ma alle politiche manca più di un anno. Sempre che la legislatura arrivi alla fine Primo ok alla Camera alla riforma che aumenta i poteri di Roma Capitale. Pd astenuto, Meloni accusa: “Violati i patti” La destra rialza la testa sulla giustizia: riparte l’iter per riformare la prescrizione. Sisto: “Spero nel via libera entro l’estate” Carburante aerei, Salvini rassicura: “Ora non c’è emergenza”. Ma precisa: “Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio” Global Sumud Flotilla, imbarcazioni abbordate al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo” Ieri sera la Marina militare israeliana ha intercettato la spedizione a 600 miglia nautiche da Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Troviamo lo Scheletro nell'Armadio | Fran Bow Ep3
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Mosaico del III secolo a.C. scavato nell'antica città di Antiochia. Lo scheletro, appoggiato a una brocca di vino e a una porzione di pane, regge un bicchiere con un osso in una mano e rivolge un semplice messaggio agli spettatori: «Sii allegro, goditi la vita». - facebook.com facebook