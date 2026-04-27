Cosa: Due spettacoli di teatro contemporaneo: “Volta la carta” e “Questa volta te lo dico che TI AMO”.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 30 aprile al 3 maggio.. Perché: Un fine settimana che intreccia la riflessione ironica sui miti del progresso con le dinamiche nostalgiche di una commedia romantica corale.. Il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca si prepara a ospitare, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, un dittico di rappresentazioni che esplorano le complessità dell’animo umano attraverso due lenti differenti: quella dell’ironia dissacrante e quella della commedia romantica. In un panorama culturale frenetico, dove...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Teatro Tor Bella Monaca: due storie tra risate e riflessioni

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