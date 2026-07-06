A Massa dal 1604 ora potrebbero andarsene Mobilitazione in difesa dei frati cappuccini
Da Massa si sviluppa una mobilitazione collettiva per impedire il trasferimento dei quattro frati cappuccini dal convento, in programma per il 15 settembre. La comunità si sta organizzando con appelli, testimonianze e iniziative per mantenere la presenza dei religiosi nel sito, che ospita i frati dal 1604. La questione riguarda la possibile partenza dei frati e il futuro del convento stesso, che sta suscitando attenzione tra i cittadini.
Massa, 6 luglio 2026 – Non soltanto preoccupazione, ma una vera e propria chiamata collettiva. Attorno al futuro del Convento dei Cappuccini di Massa cresce la mobilitazione della città, mentre si moltiplicano appelli, testimonianze e iniziative per scongiurare il trasferimento dei quattro frati previsto per il prossimo 15 settembre. Dopo la notizia che potrebbe interrompere una presenza iniziata nel lontano 1604, cittadini, associazioni e volontari hanno deciso di non rimanere a guardare. E il messaggio che arriva dal presidio organizzato in questi giorni è chiaro: il convento deve continuare a vivere come luogo di accoglienza, cultura e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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