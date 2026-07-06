A Massa dal 1604 ora potrebbero andarsene Mobilitazione in difesa dei frati cappuccini

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Massa si sviluppa una mobilitazione collettiva per impedire il trasferimento dei quattro frati cappuccini dal convento, in programma per il 15 settembre. La comunità si sta organizzando con appelli, testimonianze e iniziative per mantenere la presenza dei religiosi nel sito, che ospita i frati dal 1604. La questione riguarda la possibile partenza dei frati e il futuro del convento stesso, che sta suscitando attenzione tra i cittadini.

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Massa, 6 luglio 2026 – Non soltanto preoccupazione, ma una vera e propria chiamata collettiva. Attorno al futuro del Convento dei Cappuccini di Massa cresce la mobilitazione della città, mentre si moltiplicano appelli, testimonianze e iniziative per scongiurare il trasferimento dei quattro frati previsto per il prossimo 15 settembre. Dopo la notizia che potrebbe interrompere una presenza iniziata nel lontano 1604, cittadini, associazioni e volontari hanno deciso di non rimanere a guardare. E il messaggio che arriva dal presidio organizzato in questi giorni è chiaro: il convento deve continuare a vivere come luogo di accoglienza, cultura e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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