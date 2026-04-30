Il primo maggio a Prato ha visto una manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, con un corteo che ha attraversato le vie della città. La mobilitazione ha avuto come temi principali la contrattazione, le nuove tutele e i diritti storici, che sono stati al centro degli interventi e delle bandiere portate dai partecipanti. La giornata si è conclusa con un'assemblea in piazza, senza incidenti o situazioni di particolare tensione.

"Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti": sono queste le parole d’ordine alla base del 1° Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Prato. La Festa dei Lavoratori torna al suo tradizionale svolgimento, con il corteo in partenza da piazza Mercatale (dalle 10.30), preceduto dalla messa in Cattedrale (alle 9) e dal raduno dei partecipanti, fissato davanti alla sede della Camera del Lavoro (alle 10). Il comizio conclusivo (alle 11.30), in piazza S. Maria delle Carceri, sarà tenuto da Erika Caparrini, segretaria Cisl Firenze Prato. I sindacati confederali, come è scritto nel manifesto per il 1° Maggio, reclamano contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti "per l’Italia che cambia, nell’era dell’ intelligenza artificiale ".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mobilitazione. Messa e corteo: "In difesa dei diritti storici"

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