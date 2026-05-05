Frati minori cappuccini Un altro medico alla guida | è il dottor Franchini

Un nuovo medico è stato nominato alla guida dei frati minori cappuccini nella regione Emilia-Romagna. Si tratta del dottor Franchini, che assumerà il ruolo di Superiore, conosciuto anche come Ministro Provinciale. La nomina riguarda la guida della provincia religiosa dei frati cappuccini nella zona, confermando la presenza di un medico come figura di riferimento per questa posizione.

Sarà ancora un medico il Superiore, chiamato il Ministro Provinciale, ovvero Ministro della Provincia religiosa dei frati minori cappuccini che si identifica nella Regione Emilia-Romagna. Si tratta del dottor Giacomo Franchini, 66 anni, compiuti lo scorso 28 aprile, nativo di Pavullo nel Frignano. È la seconda volta nella storia francescana che un religioso frate, dunque non sacerdote viene chiamato a ricoprire il ruolo di Ministro Provinciale. La nomina a Superiore di Giacomo Franchini è arrivata al termine del 7° Capitolo Francescano che si è svolto dopo Pasqua nella Repubblica di San Marino. Un incarico sempre triennale per Frate Giacomo, che verrà affiancato dal vicario frate Filippo Gridelli e dai consiglieri provinciali Frate Valentino Romagnoli, Frate Matteo Ghisini e Fra Daniele Cavagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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