Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale a Castiglioni, l’opposizione ha posto alcune domande, tra cui se determinate iniziative siano previste dal regolamento. L’Amministrazione ha risposto chiedendo chiarimenti sulla base dei documenti ufficiali. La discussione si è concentrata sull’interpretazione di norme e regolamenti, senza sviluppi ulteriori. La seduta si è conclusa senza decisioni o approvazioni, ma con un confronto tra le parti sulla corretta interpretazione delle norme.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE: due comunicati stampa del Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese L’ultima seduta del Consiglio comunale di Castiglion Fiorentino ha rischiato di trasformarsi in un evento senza precedenti: qualcuno ha fatto delle domande. Il gruppo Rinascimento Castiglionese, forse ignaro della consolidata tradizione amministrativa secondo cui le interrogazioni servono soprattutto ad aumentare il peso delle cartelline, ha deciso di chiedere spiegazioni su sanità, sicurezza, scuole, lavori pubblici, cimiteri, piscine, campi sportivi e perfino sullo stato di salute di una cavalla. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglioni l’opposizione fa il suo lavoro: l’Amministrazione chiede se è previsto dal regolamento

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