Una donna incinta è stata maltrattata dal marito, che ha subito un allontanamento temporaneo dopo che un’amica della vittima ha segnalato l’accaduto. La donna ha riportato lesioni a seguito delle percosse e si trova attualmente in assistenza. La polizia ha disposto l’applicazione di un braccialetto elettronico all’uomo, che è stato accusato di aver commesso violenze domestiche. La famiglia viveva da tempo un clima di tensione caratterizzato da urla, minacce e abusi.

MESTRE - Per anni un marito avrebbe trasformato la propria casa di famiglia in un incubo, tra urla, botte, minacce e abusi nei confronti della moglie. Una violenza continua, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, culminata nei giorni scorsi in un’aggressione ancora più feroce, quando avrebbe colpito con tutta la propria forza la compagna e avrebbe poi tentato di strangolarla. È a quel punto che la donna, terrorizzata che lui potesse arrivare ad ucciderla, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, confessando quanto accaduto ad un’amica che l’ha spinta a rivolgersi alle forze dell’ordine. La vicenda arriva da Mestre, dove gli agenti del commissariato hanno eseguito un provvedimento urgente di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Donna incinta picchiata dal marito, l'amica della vittima lancia l'allarme e fa allontanare l'uomo: previsto il braccialetto elettronico

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Reborn Tricked into marrying a dying soldier, she unexpectedly becomes the family favorite!

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