Bologna chiede il congedo dal lavoro per assistere la madre disabilel'azienda la fa seguire da un investigatore
Una donna impiegata in un’azienda di Bologna, che dal 2002 lavora nel settore, aveva chiesto un congedo per assistere la madre disabile. Dopo aver ottenuto il permesso, l’azienda ha incaricato un investigatore di seguirla nel suo quotidiano. La Corte d’appello di Bologna ha poi stabilito a favore della dipendente, considerando illegittimo il pedinamento effettuato dall’azienda.
La Corte d'appello di Bologna ha dato ragione a una dipendente che era stata pedinata dall'azienda per la quale lavorava dal 2002 dopo aver chiesto e ottenuto il congedo per assistere la madre disabile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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