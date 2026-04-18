Bologna chiede il congedo dal lavoro per assistere la madre disabilel'azienda la fa seguire da un investigatore

Una donna impiegata in un’azienda di Bologna, che dal 2002 lavora nel settore, aveva chiesto un congedo per assistere la madre disabile. Dopo aver ottenuto il permesso, l’azienda ha incaricato un investigatore di seguirla nel suo quotidiano. La Corte d’appello di Bologna ha poi stabilito a favore della dipendente, considerando illegittimo il pedinamento effettuato dall’azienda.