Il Brasile di Ancelotti in casa mostra un livello di qualità inferiore, con un gioco più ricco di movimenti che però soffoca il talento individuale. La partita si conclude con un rigore di Neymar, segnato quando la gara era ormai conclusa. La squadra, che in passato si distingueva per la tecnica e la creatività, fatica a esprimere il suo meglio, evidenziando una fase di declino rispetto alle prestazioni precedenti.

Il canto del cigno. Quel rigore segnato da Neymar a partita ormai finita, e tirato come gli ex campioni in pensione li tirano nelle partite di esibizione fra vecchie glorie, è la fotografia perfetta di che cosa è diventato oggi il calcio brasiliano: una galleria di rimpianti per il talento purissimo che ormai non c’è quasi più e di buoni propositi che si infrangono sulla barriera del vorrei ma non posso. Neymar a questo Mondiale non doveva neppure partecipare. Sono due anni che trascorre molto più in tempo in infermeria che non solo in campo, ma persino più che in palestra a fare riabilitazione. È stato convocato a furor di popolo, fra le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A casa il Brasile ‘europeo’ di Ancelotti: manca la qualità, un movimento sempre più ricco che soffoca il talento

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Brasile, Ancelotti: L'allenatore viene giudicato solo in base al risultato

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