Un dirigente sportivo ha commentato la vittoria di una squadra giovanile all’Europeo Under 17, sottolineando che questa dimostra la presenza di talento. Ha aggiunto l’auspicio che si riconosca e si lasci spazio ai giovani italiani. Ha inoltre evidenziato come lo spirito mostrato dall’allenatore e dai giocatori possa essere di esempio per le future generazioni nel settore.

Abodi non ha dubbi: «Lo spirito di Baldini e dei ragazzi scesi in campo deve essere d’ispirazione per chiunque arriverà». Durante i WEmbrace Games, l’evento ideato da Bebe Vio e andato in scena allo Stadio dei Marmi di Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Le sue parole: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SU BALDINI – « Qualunque risposta sarebbe male interpretata. Lo spirito di Baldini e dei ragazzi scesi in campo deve essere d’ispirazione per chiunque arriverà. Secondo me è lo spirito giusto, al di là dei giocatori e dell’allenatore. La passione, la voglia di stare in campo in un certo modo e di stringere i denti: questo il patrimonio messo a disposizione del futuro ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abodi: «La vittoria all’Europeo dell’U17 significa che il talento c’è. Mi auguro che lo si comprenda: lasciamo spazio al talento italiano»

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Le parole di #Abodi celebrano lo spirito di #Baldini e dei ragazzi dell’ #U17, un esempio da seguire per chi arriverà dopo. La vittoria dell’ #EuropeoU17 conferma che il #talento italiano esiste eccome: ora serve il coraggio di valorizzarlo davvero. #calcio x.com

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