Carlo Ancelotti, ex calciatore e allenatore del Milan, ha firmato un rinnovo di contratto come allenatore della nazionale brasiliana fino al 2030. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive del paese, che hanno confermato la prosecuzione dell’accordo con l’allenatore italiano. Ancelotti ha già guidato il Brasile in diverse competizioni internazionali e continuerà a svolgere il ruolo di allenatore della selezione nazionale nei prossimi anni. L’annuncio è stato dato ufficialmente dalle fonti sportive del paese.

Arriva una grandissima notizia per Carlo Ancelotti. L'ex calciatore e allenatore del Milan continuerà ad essere il Commissario Tecnico del Brasile almeno fino al 2030. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla Confederazione Brasiliana che ha voluto annunciare il rinnovo dell'ex rossonero per altri ulteriori 4 anni. Una scelta che conferma la grandissima fiducia nei suoi confronti. Nel comunicato ufficiale, la federazione brasiliana ha voluto sottolineare la forte importanza nella continuità tecnica. Ancelotti, perciò, rimarrà sulla panchina verdeoro fino al Mondiale del 2030, che si giocherà tra Spagna, Marocco e Portogallo, con anche alcune gare previste in Argentina, Paraguay e Uruguay. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Ancelotti sempre più verdeoro: rinnovo con il Brasile fino al 2030

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Nazionale - Niente Italia per Ancelotti, rinnovo col Brasile

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