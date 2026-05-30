Un uomo è stato arrestato dopo una lite con la moglie, che si trova in condizioni critiche. La coppia si trovava a Belsito quando è scoppiata la discussione. La donna è stata trasportata al Garibaldi Centro, dove le sue condizioni sono considerate gravi. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’incidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause della lite o sulla dinamica dell’accaduto.

? Domande chiave Come è degenerata la lite tra i due coniugi a Belsito?. Quali sono le reali condizioni cliniche della donna al Garibaldi Centro?. Cosa hanno scoperto i carabinieri durante le indagini notturne?. Perché l'aggressione è stata classificata come tentato femminicidio?.? In Breve Aggressione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2026 a Belsito.. Vittima di 49 anni ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Garibaldi Centro.. Carabinieri di Misterbianco e nucleo Radiomobile hanno fermato l'uomo di 53 anni.. Indagini in corso nel territorio del Catanese per ricostruire la dinamica della lite.. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2026 a Misterbianco, dopo aver aggredito violentamente la moglie di 49 anni in un’abitazione della frazione di Belsito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misterbianco, moglie in condizioni critiche: arrestato il marito

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Temi più discussi: Catania, picchia la moglie durante una lite: la donna è in gravi condizioni; Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave; Catania, colpisce la moglie alla testa: 49enne in gravissime condizioni; Tenta di uccidere la moglie nella notte a Misterbianco: arrestato.

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