A 92 anni evade dai domiciliari per una passeggiata al lago | anziano milanese arrestato a Stresa

Notizia in breve

Un uomo di 92 anni è stato arrestato a Stresa dopo essere stato sorpreso a passeggiare per le vie della località turistica, nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno fermato l’anziano mentre si trovava in giro, confermando che si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente arrestato.