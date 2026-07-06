A 92 anni evade dai domiciliari per una passeggiata al lago | anziano milanese arrestato a Stresa
Un uomo di 92 anni è stato arrestato a Stresa dopo essere stato sorpreso a passeggiare per le vie della località turistica, nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno fermato l’anziano mentre si trovava in giro, confermando che si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente arrestato.
Milano – A 92 anni la voglia di evadere, in tutti i sensi, può superare la prudenza. I carabinieri della stazione d i Stresa hanno arrestato un arzillo novantenne milanese, sorpreso a passeggiare tranquillamente per le vie della nota località turistica sul lago Maggiore, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L'anziano si trovava recluso nella sua temporanea dimora lacustre su disposizione del Tribunale di Milano, essendo indagato per il reato di tentato omicidio per alcuni fatti commessi lo scorso marzo nel capoluogo lombardo. Evidentemente, complice anche il clima estivo, l'uomo ha deciso di concedersi una libera uscita, venendo pero' intercettato dai militari a circa un chilometro di distanza dal domicilio coatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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