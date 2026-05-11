Villasor arrestato per furto di una bici | poi evade dai domiciliari

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Villasor con l'accusa di aver rubato una bicicletta. Dopo l'arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, ma successivamente è riuscito a fuggire. La fuga è avvenuta in prossimità del cimitero del paese. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'episodio e sulle modalità con cui il soggetto è riuscito a scappare.

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? Domande chiave Come ha fatto il trentenne a fuggire dai domiciliari dopo l'arresto?. Cosa è successo realmente vicino al cimitero di Villasor?. Perché il giovane ha chiamato il 112 subito dopo l'arresto?. Chi dovrà gestire ora la sicurezza del territorio dopo l'evasione?.? In Breve Soggetto alterato per alcol ha ferito lievi militari di Villasor e Sanluri.. Falsa chiamata al 112 per aggressione ha portato i carabinieri al cimitero.. Il trentenne è stato curato all'ospedale di San Gavino Monreale per lesioni.. L'uomo attende ora il rito direttissimo nelle camere di sicurezza della caserma.. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato due volte in poche ore a Villasor dopo aver sottratto una bicicletta e successivamente violato il regime di detenzione domiciliare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villasor, arrestato per furto di una bici: poi evade dai domiciliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica: 50enne arrestato dopo inseguimentoEvade dai domiciliari per rubare una bici elettrica, ma viene bloccato dopo un breve inseguimento dalla Polizia di Stato. Catania, 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di furto nella notte La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni originario di Catania che, nei giorni...