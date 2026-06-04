Evade dai domiciliari per una passeggiata alle Golosine | intercettato e arrestato

Un giovane del quartiere Golosine è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lasciato i domiciliari per fare una passeggiata. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno notato il ragazzo camminare nelle strade del quartiere e hanno verificato che si trovava sotto misure cautelari. Dopo averne accertato l’evasione, lo hanno fermato e portato in caserma.

Nel quartiere Golosine, durante i costanti servizi di vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari, i carabinieri della sezione Radiomobile di Verona hanno scoperto l'evasione di un giovane del posto. La mattina del 2 giugno, i militari si sono recati all'abitazione di un 28enne, già noto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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