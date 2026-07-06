Firenze, 6 luglio 2026 – Una delle forme più semplici e al tempo stesso preziose che esistano per dimostrarsi affetto: è per questo che dal 1990 in Gran Bretagna si celebra il 6 luglio la giornata mondiale del bacio. Ma baciarsi è anche un toccasana per la salute. Con un bacio alla francese in 10 secondi ci si può trasmettere 80 milioni di batteri, secondo gli esperti della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, ma tutto questo non fa male, anzi rinforza le nostre difese immunitarie. Gli effetti benefici. Ma non è solo questo il beneficio: un bacio riduce la pressione, perché dilata i vasi sanguigni favorendo il flusso del sangue e sempre grazie al suo effetto vasodilatatore contrasta dolori come quello mestruale e il mal di testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 6 luglio, è la giornata del bacio. Sapete che in Toscana esiste una via dedicata?

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