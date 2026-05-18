L’unione fa la casa | in programma una giornata dedicata alla rivoluzione del Cohousing

Domenica 24 maggio si terrà una giornata dedicata al tema del cohousing presso il Cohousing LeCaseFranche di Forlì. L'evento, in programma dalle 8:30 alle 18, prevede momenti di studio e confronto aperti al pubblico. La giornata si concentra sull’abitare collaborativo, un modello che coinvolge non solo le strutture edilizie, ma anche le relazioni tra i residenti, il risparmio condiviso e la solidarietà tra le persone. La location dell'iniziativa si trova in via Il Sentiero, 25.

Non è solo una questione di mura e tetti, ma di relazioni, risparmio e solidarietà. L’abitare collaborativo torna al centro del dibattito pubblico domenica 24 maggio, con una giornata di studio e confronto che si terrà dalle 8,30 alle 18 al Cohousing LeCaseFranche di Forlì (via Il Sentiero, 25. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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