Il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, promossa come occasione per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto. La ricorrenza evidenzia le caratteristiche di semplicità, economicità e rispetto dell’ambiente associate alla bicicletta. La giornata è stata istituita per sensibilizzare sull’importanza di preferire la bicicletta rispetto ad altri mezzi motorizzati. In questa data si ricorda anche che la bicicletta non fu inventata da Leonardo da Vinci.

Firenze, 3 giugno 2026 – Oggi, 3 giugno, si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, un’occasione per incoraggiarne l'uso in quanto mezzo di trasporto semplice, accessibile, economico ed ecologico. A Prato il museo di Palazzo Pretorio ha deciso di lanciare un’iniziativa speciale dedicata agli amanti delle due ruote. Storia, benefici e curiosità della bici. Ecco alcune delle curiosità più affascinanti sulla bicicletta. Gli scienziati che da tempo studiano i benefici della bicicletta, hanno verificato che pedalare rende felici perché è in grado di abbassare lo stress e diminuire la depressione. Un'ora di bicicletta fa bruciare molte calorie e dunque aiuta a dimagrire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 3 giugno è la Giornata della bici: sapete che non fu Leonardo a inventarla?

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