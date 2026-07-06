4 luglio | Morange prosegue il suo percorso tra cantautorato e groove funk

Notizia in breve

Il brano “4 luglio” di Morange continua il suo percorso tra sonorità cantautorali e groove funk. La canzone si inserisce in una serie di uscite che contribuiscono a definire l’identità artistica dell’autore, caratterizzata da un mix di influenze e stile personale. La musica di Morange combina elementi melodici e ritmici, creando un sound riconoscibile e in evoluzione. La canzone rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso musicale, con un approccio che mescola introspezione e ritmo coinvolgente.