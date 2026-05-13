Stanley Tucci prosegue il suo percorso tra i sapori marchigiani e fa tappa da Uliassi
SENIGALLIA – Prosegue l’esperienza nelle Marche del noto attore americano Stanley Tucci, alla ricerca dei migliori sapori della nostra terra.Tucci vive infatti da anni in Italia, è un grande appassionato di cucina e in questi giorni è possibile ammirarlo nei panni di Nigel, lo stilista direttore.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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